Оттава, 21 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Канадский певец The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) принял участие в озвучивании одного из персонажей мультсериала «Симпсоны». Соответствующую информацию приводит Pitchfork 21 марта.

Официальный YouTube-канал The Weeknd The Weeknd в клипе на песню Sacrifice

Так, музыкант озвучил героя по имени Орион Хьюз — влиятельного ребёнка, владеющего крупным брендом коньков. Сам The Weeknd отметил, что озвучивание персонажа мультсериала было одной из его заветных мечт.

Ранее The Weeknd уже появлялся в сериале «Симпсоны». Исполнитель предстал в образе самого себя в одном из эпизодов 2020 года.