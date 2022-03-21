Уфа, , 16:00 — REGNUM Ввод жилья в Башкирии за два месяца текущего года вырос в 1,4 раза. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Строительство жилья Pixabay.com

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Сообщается, что в январе-феврале 2022 года в Башкирии в рамках республиканского проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» было введено в эксплуатацию 595,5 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 141% к аналогичному периоду прошлого года.

«Важнейшая задача сегодня — по максимуму сохранить темпы строительства», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры Башкирии Артема Ковшова, который также сообщил, что там, где не задействованы импортное оборудование и материалы, необходимо ускорить работу.

Отмечается, что строительная отрасль в настоящее время серьезно поддерживается на федеральном уровне, поэтому меры поддержки правительства России позволят застройщикам работать в нынешних экономических условиях.

«А, значит, позволят сохранить рабочие места и обеспечить людей качественным жильем, востребованными социальными объектами и прочим. На региональном уровне остаемся на связи со всеми предприятиями отрасли, чтобы помочь в решении возникающих вопросов», — подчеркнул Ковшов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году в Башкирии было введено в эксплуатацию 2 млн 906 тысяч кв. метров жилья (это выше уровня 2020 года на 18,4%).