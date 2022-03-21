Москва, , 16:23 — REGNUM Глобальные изменения, происходящие в мировой экономике, будут учтены при реализации одного из важнейших национальных проектов «Экология». Для того, чтобы выполнить его основную цель — охрану окружающей среды, обеспечив при этом комфортное проживание гражданам, нужны усилия во многих сферах: чистота воды и воздуха, утилизация различных отходов, внедрение зелёных технологий, сохранение заповедных территорий — все это невозможно без современных технологий и профессиональных кадров.

Экология Pixabay.com

Обсуждение новых стратегий по достижению целей нацпроекта «Экология» в условиях глобальной экономической перестройки состоялось 16−18 марта в Технопарке Сколково на III международной форуме-выставке «Чистая страна». Было отмечено, что все начатые программы продолжатся.

Форум — как площадка для дискуссий

Гостями мероприятия стали более 3,5 тысяч человек из всех регионов страны. На площадке форум-выставки прошло почти 40 панельных дискуссий, посвященных разным экологическим инициативам, которые реализуются по национальному проекту «Экология».

С докладом о ходе реализации нацпроекта «Экология» выступили первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов, председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Алексей Майоров, член правления РСПП Игорь Нечаев, председатель Общественно-экспертного совета нацпроекта «Экология» Рашид Исмаилов, председатель Комиссии Общественной Палаты РФ Наталья Починок, а также крупные промышленники.

На форуме традиционно прозвучали мнения по ряду острых экологических проблем, таких как ликвидация объектов накопленного вреда, очистка Арктики, создание в России карбоновых полигонов и экологическая модернизация промышленных предприятий.

«Чистый воздух»: новые проекты и варианты импортозамещения

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов особо подчеркнул значимость федерального проекта «Чистый воздух».

«Чистый воздух» — один из самых важных и масштабных федеральных проектов, и несмотря на текущую ситуацию в мире мы не намерены останавливаться на достигнутом. Все инвестиции, которые были вложены в экологическую модернизацию — не напрасны и не будут потеряны! Все начатые программы продолжаются», — подчеркнул замминистра.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» посредством модернизации производств снижается уровень содержания загрязняющих веществ в 12 крупнейших промышленных центрах. Это города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. О реализации инициативы рассказали представители промышленных компаний.

Один из крупнейших в мире производителей алюминия — компания РУСАЛ представила отчет о ходе и результатах программ, реализуемых в рамках нацпроекта с 2019 года. В федеральном проекте «Чистый воздух» участвуют три предприятия компании — Красноярский, Братский и Новокузнецкий алюминиевые заводы. Технологии, которые внедряются на этих предприятиях позволяют снизить выбросы фторидов и бензапирена.

Нефтяная компания ПАО «Газпром нефть» представила проект развития автоматизированных систем мониторинга воздуха, которые уже действуют на нефтеперерабатывающих заводах компании в Омске и Москве.

«Накоплен богатый опыт, в том числе в вопросах импортозамещения, и мы готовы открыто делиться им», — заявил начальник департамента производственной безопасности «Газпром нефти» Эдуард Шарафутдинов.

Новые проекты по уменьшению выбросов в атмосферу на период с 2022 по 2024 год презентовал ЕВРАЗ НТМК. Металлургический комбинат начнет снижать выбросы оксида серы, а также специфических выбросов коксохимического производства.

Одной из ключевых тем обсуждения стала экономика замкнутого цикла.

Новая система обращения с промышленными отходами

Эксперты обсудили новую систему обращения с промышленными отходами ФГИС ОПВК, она начала действовать 1 марта этого года. Система, разработанная Федеральным экологическим оператором (дочернее предприятие Госкорпорации «Росатом») в рамках нацпроекта «Экология», координирует всех участников рынка в режиме «одного окна».

«На сегодняшний день в системе зарегистрировалось более 18 тысяч пользователей из 85 регионов. Мы стараемся чутко реагировать на потребности участников рынка и представителей общественности, совместно находить оптимальные пути решения любых возникающих проблем», — отметила начальник управления по реализации проектов в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Инесса Федорчук.

Федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК) объединяет отходообразователей из разных отраслей промышленности, транспортные компании и предприятия по переработке отходов. Сейчас ФГИС ОПВК работает в штатном режиме, обеспечивается круглосуточная техподдержка пользователей.

«Сегодня видны результаты многолетнего невнимания к проблеме брошенных отходов промышленного производства. В стране нет современных мощностей для переработки, а статистическая отчетность имеет заявительный характер. Государство вынуждено тратить значительные средства на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба. Новая система обращения с отходами I и II классов позволит решить эту проблему», — подчеркнула председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Елена Шаройкина.

Председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Алексей Майоров, подчеркнул, что Совет Федерации — как законодательный орган и как палата регионов, держит все ранее заявленные эко-повесткой вопросы на постоянном контроле. Сенаторы хотят, чтобы их города стали чистыми и качество жизни людей улучшалась.

«Экологичность предприятий — требование времени. Государство диктует новые правила работы с опасными отходами. Мы, как крупный бизнес, понимая свою ответственность за экологическую безопасность хозяйственной деятельности, намерены стать ключевыми участниками новой системы обращения с отходами I и II классов и работать с Госкорпорацией «Росатом», имеющей имидж надежного партнера», - отметил заместитель председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию Юрий Максименко.

Кто поможет нацпроеку «Экология»?

В ходе дискуссии эксперты также обсудили подготовку кадров для развивающейся отрасли промышленной экологии. На площадке был представлен научно-образовательный Консорциум «ЭкоТехнологии»: его участники объявили о создании специальной сетевой образовательной программы, направленной на подготовку кадров для реализации задач национального проекта «Экология».

По словам директора направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрея Лебедева, вопросы, связанные с экологией и заботой об окружающей среде, постепенно начинают входить в повестку большинства государств мира. Реализация масштабных проектов невозможна без современных технологий и профессиональных кадров

«Развитие новой отрасли всегда требует профессиональных кадров, технологий и развитой инфраструктуры, — уверен первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, — Я хотел бы выделить пример работы Консорциума «Передовые ЭкоТехнологии», чьи проекты направлены не только на подготовку высокопрофессиональных специалистов, но и разработку новых технологичных решений».

В числе востребованных профессий были отмечены такие специальности, как промышленный эколог, инженер, химик и IT-специалист для анализа данных. Подготовка кадров будет осуществляться при содействии ведущих вузов страны, они уже заявили о готовности включиться в создание сетевой образовательной программы.

«Будущие специалисты, занятые в этой сфере, должны обладать знаниями в химической промышленности и смежных отраслях, навыками эколого-экономического анализа, — заявил исполняющий обязанности ректора Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Илья Воротынцев. По его словам, профессия промышленного эколога гарантирует специалисту востребованность.

«Наша задача — создать кадровый резерв профессионалов, способных решать нестандартные задачи в экологии, строить будущее нашей страны и способствовать ее развитию», — отметил Илья Воротынцев.

Экологическое богатство: сохранить и приумножить

Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Тицкий подчеркнул важность привлечения молодежи к проблемам экологии. «Год от года растет число ребят, которые проявляют заинтересованность в работе над сохранением национального экологического богатства и задачами по переработке отходов», — отметил он.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов отметил необходимость принципа открытости при реализации мер национального проекта «Экология». Он призвал региональные власти обеспечить доступность и понятность экологических данных для граждан, выстроить эффективную коммуникацию для получения обратной связи от людей, а промышленников — предоставить доступ на производство для представителей общественности.

Эксперт также подчеркнул важность обязательной общественной верификации, экспертной оценки управленческих решений в сфере экологии и, что особенно важно, — необходимость поддержки промышленного сектора в текущих экономических условиях. «Нельзя допустить обнуления экологического развития страны», — заявил Исмаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, работа по нацпроекту «Экология», направленному на охрану окружающей среды, ведётся по следующим направлениям: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.