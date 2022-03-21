Санкт-Петербург, 21 марта, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Прокуратуру Санкт-Петербурга заинтересовали ценники от руки, появившиеся на полках с продуктами питания в магазине сети «О'Кей» на улице Партизана Германа, сообщили 21 марта в пресс-службе надзорного органа.

Пресс-служба прокуратуры СПб Ценники на сахар в гипермаркете.

Как показала проверка исполнения требований законодательства при реализации продукции на предприятии розничной торговли ООО «О'Кей», организация в нарушение федерального законодательства допускала розничную продажу продуктов питания, в том числе поваренной соли, муки, масла и молочной продукции, без надлежаще оформленных ценников, что нарушает права потребителей на своевременное получение достоверной информации о товарах.

«По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес руководителя общества с ограниченной ответственностью, которое находится на рассмотрении», — добавили в ведомстве.

Как стало известно ИА REGNUM, сотрудники данного магазина не успели напечатать отвечающие действующему законодательству ценники, так как, по их словам, «цены на продукты в течение дня быстро меняются».