Кишинёв, , 15:53 — REGNUM Попытки властей Молдавии добиться снижения инфляции в стране с помощью монетарной политики не помогут населению, а только дадут банкам возможность увеличить прибыль на 0,5 млрд леев ($27 млн). Об этом 21 марта заявил экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«В условиях, когда инфляция не имеет монетарного происхождения, борьба с ней при помощи монетарных инструментов, по сути, имеет только один эффект: подорожание денег для населения, экономических агентов и государственного бюджета, без каких-либо эффектов снижения инфляции», — написал Додон.

Он отметил, что политика повышения базовой ставки вынудит население и экономических субъектов дополнительно заплатить за кредиты около 2 млрд леев. По мнению экс-президента, позиция Нацбанка Молдавии, что инфляция в стране имеет монетарное происхождение — ошибочно.

«Инфляция в Молдове, которая является самой высокой в Европе, в большей степени обусловлена провалом внутренней и внешней политики нынешнего правительства», — заявил бывший президент.

По мнению Додона, в сложившейся ситуации нужно сделать кредиты более дешёвыми, чтобы бизнесу и жителям стало легче в условиях экономического кризиса.

Напомним, Нацбанк Молдавии 16 марта поднял базовую ставку с 10,5% до 12,5%. На протяжении последних восьми месяцев базовую ставку в стране поднимали шесть раз.

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