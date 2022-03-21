Люблин, Польша, 21 марта 2022, 15:54 — REGNUM Исполнительница Вера Брежнева переехала из России в Польшу. Об этом 21 марта пишет Spletnik.
По словам Брежневой, она занимается волонтёрской деятельностью вместе со своей дочерью. Певица сортирует гуманитарную помощь для украинских беженцев на одном из складов в Люблине.
Ранее Вера Брежнева опровергла информацию о расставании с продюсером Константином Меладзе. Она заявила, что по-настоящему счастлива в нынешнем браке и не планирует никаких перемен.
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