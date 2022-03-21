Люблин, Польша, 21 марта, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Исполнительница Вера Брежнева переехала из России в Польшу. Об этом 21 марта пишет Spletnik.

Скриншот видео на YouTube Вера Брежнева

По словам Брежневой, она занимается волонтёрской деятельностью вместе со своей дочерью. Певица сортирует гуманитарную помощь для украинских беженцев на одном из складов в Люблине.

Ранее Вера Брежнева опровергла информацию о расставании с продюсером Константином Меладзе. Она заявила, что по-настоящему счастлива в нынешнем браке и не планирует никаких перемен.