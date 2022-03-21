Москва, 21 марта, 2022, 15:51 — ИА Регнум. США уже признали, что Украина уже потеряла Крым и Донбасс, теперь важно, чтобы они убедили в этом украинские власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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"Судя по всему, в Вашингтоне уже готовы признать очевидное: Крым и Донбасс Украина окончательно потеряла, причем не сейчас, а восемь лет назад. Теперь важно, чтобы они как можно скорее убедили в этом украинские власти и страдания мирного населения прекратились. Американцы должны перейти от слов к делу, прекратить науськивать киевский режим и своих европейских союзников, а также поставлять оружие в зону конфликта», — считает Миронов.

Он обратил внимание на слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая заявила, что вопрос о признании независимости ЛДНР нужно решать украинской стороне.

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