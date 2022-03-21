Донецк, , 15:56 — REGNUM Горловку, Донецк и посёлок Зайцево украинские силовики обстреляли менее чем за 40 минут 21 марта. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Разрушенный жилой дом в Петровском районе Донецка Andrew Butko

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Обстрел города Горловка зафиксирован в 14:30 по местному времени (совпадает с московским). В направлении посёлка шахты имени Гагарина выпущено восемь мин калибра 120 мм.

В 14:50 девять мин калибра 120 мм выпущено в сторону посёлка Зайцево.

В 15:00 и 15:07 обстрелян Донецк. Сначала пять мин калибра 120 мм украинские силовики выпустили в направлении посёлка шахты Абакумова, затем — шесть снарядов калибра 122 мм по Петровскому району Донецка.

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