Кемерово, , 15:51 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил министерству здравоохранения проанализировать, сколько выпускников трудоустраивается в государственные больницы, и проработать дополнительные меры поддержки молодых специалистов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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«Условия для лечения детей должны соответствовать самым высоким стандартам, — сказал Цивилёв. — Идёт оснащение детских больниц, но при этом педиатрическая служба региона испытывает острый дефицит в кадрах. Поэтому в ближайшее время будет принято решение о единовременной выплате 500 тысяч рублей каждому выпускнику медицинского колледжа, который трудоустроится на педиатрический участок».

По словам и. о. министра здравоохранения региона Елены Зелениной, за три последних года в государственные медорганизации удалось привлечь 1378 специалистов. Средний возраст сотрудников кузбасских больниц «помолодел» с 50 до 36 лет.