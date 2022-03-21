Москва, , 15:49 — REGNUM Уже в начале 2022 года МВФ корректировал свои прогнозы по инфляции в сторону повышения ее уровня по сравнению с прогнозом октября 2021 года, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Воронкова Елена.

США и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это происходило в связи с ухудшением прогнозов по экономикам США и Китая, сохраняющимися логистическими проблемами, дефицитом рабочей силы, неудовлетворенным спросом на продукты питания во многих странах мира.

Разрастание геополитического кризиса и расширение санкций усугубило эти проблемы, стало дополнительным проинфляционным фактором.

Но современная динамика цен на европейских рынках пока в основном отражает последствия ковидной и постковидной истории, среди которых немаловажное значение имеет импорт Европой рекордной американской инфляции и ультрамягкая политика ЕЦБ.

Ожидание пролонгирования растущего инфляционного тренда ЕЦБ основано на перспективах снижения инвестиционной и потребительской уверенности, замедления темпов роста европейской экономики и соответственно уменьшения доходов и спроса, ожидаемого повышения ставок ФРС США.

В этих условиях, почти наверняка, монетарная политика ЕЦБ в ближайшее время ужесточится», — высказала свое мнение эксперт», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос Хурадо заявил, что уровень инфляции в еврозоне будет высоким в течение длительного периода времени.

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