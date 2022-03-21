Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге в рамках программы капитального ремонта обновят 1763 многоквартирных дома. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Капремонт

Планами по ремонту домов в Петербурге поделился губернатор города Александр Беглов на совещании с членами правительства. На очередные работы в 2022 году планируют потратить 16,8 млрд рублей. Из общего числа мер по капремонту, только более 400 будут проведены в зданиях, которые относятся к объектам культурного наследия.

«Задача Регионального оператора — обеспечить выполнение ремонта с должным качеством. Все что запланировано — необходимо сделать в установленный срок. К капитальному ремонту необходимо привлекать только квалифицированные подрядные организации. Необходимо также расширять практику, когда при ремонте фасада одновременно ремонтируется и крыша», — отметил губернатор.

По данным губернатора, за восемь лет действия программы отремонтировано более 12 тыс. домов, а самих работ проведено 18,3 тыс. Правительство Петербурга потратило на это 77,4 млрд рублей.

Напомним, в рамках капитального ремонт в Петербурге чаще всего выделяют средства на замену оборудования в лифтах, работы на крышах, фасадах и внутридомовых инженерных сетей.

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