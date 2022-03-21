Владикавказ, , 15:47 — REGNUM Завершился шестой очный полуфинал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Соревнования среди участников в Северо-Кавказском федеральном округе проходили на площадке Школы №44 им. Владимира Кудзоева. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Школьный учитель ИА REGNUM

Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа» подали 36 758 человек из всех регионов России, из них 4 042 заявки поступили от конкурсантов СКФО.

«Хочу поздравить всех участников полуфинала всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия — страна возможностей» с успешным завершением данного мероприятия. Сегодня нет проигравших, каждая команда получила бесценный опыт, возможность заявить о себе и повысить свои профессиональные компетенции. Конкурс проходил в непривычном для многих формате, когда в одной команде оказались руководители и педагоги образовательных организаций, но это положительно скажется на дальнейшей работе педагогических коллективов и даст новый импульс к развитию школ. Уверена, что среди сегодняшних участников есть те, кто продолжит свое восхождение по карьерной лестнице и система образования обретет новых лидеров и компетентных руководителей», — отметила Министр образования и науки Республики Северная Осетия — Алания Элла Алибекова.

Участие в полуфинале приняли 48 команд из разных регионов Северо-Кавказского федерального округа, которые показали наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Каждая команда состоит из 4 человек. Среди конкурсантов — руководители образовательных организаций и их заместители, классные руководители, педагоги-предметники и учителя начальных классов. Конкурсные испытания проходили на площадке Школы №44 им. Владимира Кудзоева.

«Сегодня мы празднуем международный день счастья. Это день, когда вступает в свои права весна, когда день становится длиннее ночи, природа пробуждается. И мне хотелось бы, вне зависимости от того, какие сегодня будут результаты, вы все уехали из Владикавказа счастливыми — друзьями, педагогами, которые каждый день с радостью приходят в школу. Самое ценное и для организаторов Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа», и для наших участников — это то, что сегодня формируется профессиональное сообщество, о котором мы все мечтаем — не объединенное предметом, не объединенное отдельно взятым городом, а сообщество на всей территории нашей страны. Хотелось бы поблагодарить Администрацию города Владикавказа, коллектив школы №44за то гостеприимство, которое мы ощущали каждый день, а также поблагодарить каждого участника полуфинала за то, что вы достойно прошли через конкурсные испытания. Уверен, что часть наших конкурсных заданий войдет в ваши методические «копилки», и вы будете использовать их в своей педагогической практике. Хотелось бы, чтобы те дни, которые мы провели все вместе, остались в вашей памяти теплыми, добрыми и яркими воспоминаниями — поделился руководитель отдела реализации проектов в сфере образования Департамента проектного управления АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев, — В финале Северо-Кавказский федеральный округ представят 4 команды из Ставропольского края, 4 команды из Республики Северная Осетия — Алания, 3 команды из Чеченской Республики и 2 команды из Кабардино-Балкарской Республики».

Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности школы. В течение трех дней конкурсанты прошли испытания «Дебаты», в рамках которых участники отстаивали позиции на актуальные темы в сфере образования, приняли участие в деловой игре «Школьный проектный офис» и кейс-турнире, где им были предложены управленческие, психолого-педагогические и методические ситуации, которые требовали решения. По результатам выполненных заданий был сформирован индивидуальный рейтинг каждой команды.

Во второй день в рамках просветительской программы состоялась лекция руководителя педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета, абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России 2018» Алихана Динаева на тему «Образ учителя ХХ века VS имидж учителя 21 века». Участники поговорили о необходимости развиваться, выходить за рамки своей школы, о пользе участия в профессиональных конкурсах. На встрече обсудили стереотипы, сложившиеся о современном учителе и учителе ХХ века. Также были затронуты темы влияния социальных сетей на современных детей и новых форматов домашних заданий. Присутствующие поделились своими педагогическими «фишками» и нестандартными подходами, которые они используют в образовательном процессе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Флагманы образования. Школа» — это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников. Призеры конкурса получат возможность повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в государственный кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров проекта.