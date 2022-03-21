«Флагманы образования. Школа»: в СКФО объявлены 13 команд – финалистов
Владикавказ, 21 марта, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Завершился шестой очный полуфинал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Соревнования среди участников в Северо-Кавказском федеральном округе проходили на площадке Школы №44 им. Владимира Кудзоева. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа» подали 36 758 человек из всех регионов России, из них 4 042 заявки поступили от конкурсантов СКФО.
Участие в полуфинале приняли 48 команд из разных регионов Северо-Кавказского федерального округа, которые показали наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Каждая команда состоит из 4 человек. Среди конкурсантов — руководители образовательных организаций и их заместители, классные руководители, педагоги-предметники и учителя начальных классов. Конкурсные испытания проходили на площадке Школы №44 им. Владимира Кудзоева.
Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности школы. В течение трех дней конкурсанты прошли испытания «Дебаты», в рамках которых участники отстаивали позиции на актуальные темы в сфере образования, приняли участие в деловой игре «Школьный проектный офис» и кейс-турнире, где им были предложены управленческие, психолого-педагогические и методические ситуации, которые требовали решения. По результатам выполненных заданий был сформирован индивидуальный рейтинг каждой команды.
Во второй день в рамках просветительской программы состоялась лекция руководителя педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета, абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России 2018» Алихана Динаева на тему «Образ учителя ХХ века VS имидж учителя 21 века». Участники поговорили о необходимости развиваться, выходить за рамки своей школы, о пользе участия в профессиональных конкурсах. На встрече обсудили стереотипы, сложившиеся о современном учителе и учителе ХХ века. Также были затронуты темы влияния социальных сетей на современных детей и новых форматов домашних заданий. Присутствующие поделились своими педагогическими «фишками» и нестандартными подходами, которые они используют в образовательном процессе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Флагманы образования. Школа» — это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников. Призеры конкурса получат возможность повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в государственный кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров проекта.