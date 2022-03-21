Джакарта, 21 марта, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино посетил Индонезию и провел встречу с командующим вооруженных сил страны в Джакарте, сообщает Kompas.

Defense.gov Военно-морские учения

В ходе встречи стороны обсудили перспективу совместной подготовки вооруженных сил двух стран.

«Сегодня мы поговорим о том, как лучше укрепить совместные силы, чтобы, в конце концов, США и Индонезия могли проводить совместные операции», отметил Джон Акилино.

В будущем есть план совместных учений с участием сразу трех видов вооруженных сил Индонезии и США.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции и прав человека в Индонезии объявило о подготовке 200 заключенных исправительных учреждений для участия в клинических испытаниях индонезийской вакцины от коронавируса.