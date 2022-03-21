Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, , 20:35 — REGNUM Прихожанин православного храма в селе Карабаново Красносельского района Костромской области начал сбор подписей за отстранение настоятеля Иоанна Бурдина от служения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила прихожанка церкви Елена Глубоковская.

Иоанн Бурдин Https://kostromamitropolia.ru

Напомним, ранее священник был оштрафован по новой статье за дискредитацию Вооруженных сил России. Поводом для составления протокола МВД стала проповедь, произнесённая священником 6 марта 2022 года. В ней Бурдин «внушал прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов, убийствах жителей». Кроме этого, священник разместил на сайте храма ссылку на петицию против проведения военной спецоперации на Украине.

По словам Глубоковской, один из прихожан храма возмутился содержанием проповеди и начал собирать подписи за отставку священника по «окрестным деревням». На данный момент мужчиной, имя которого не разглашают журналистам, собрано около 50 подписей. В какую инстанцию активист собирается направить документ, пока неизвестно. Отметим, что митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт отнёсся к истории со штрафом достаточно нейтрально. Давая комментарий СМИ он отметил, что священнику сделали замечание о недопустимости включения личных взглядов на политику в пастырскую деятельность, и «этого достаточно».

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