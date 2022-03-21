Козельск, Калужская область, , 17:32 — REGNUM В Калужской области 21 марта, в Международный день лесов, стартовала акция «Лесники открывают двери». В рамках этого проекта специалисты лесничеств организуют для школьников информационные встречи, экскурсии, викторины и конкурсы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В музее «Лесные истоки». Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Цель мероприятий — воспитание бережного отношения к природе и профориентация детей и подростков. Школьники узнают о воспроизводстве зелёных ресурсов, профилактике пожаров и других особенностях работы защитников леса. Так, учащиеся Козельского района посетили уникальный музей «Лесные истоки». Подобных музеев в России не более десяти. В калужской экспозиции создан этнографический, зоологический и исторический отделы, где можно познакомиться с историей отрасли со времени правления царя Ивана Грозного до наших дней.

Акция для школьников «Лесники открывают двери» продлится в регионе до 30 апреля 2022 года.

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