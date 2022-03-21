Волгоград, 21 марта, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В 2021 году в Волгоградской области зарегистрировано 59 случаев лабораторно подтверждённого бешенства среди животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в пресс-службе управления Роспотребнадзора региона.

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За медицинской помощью после укусов и повреждений от животных обратилось более 10 тысяч человек. Это выше уровня 2020 года на 63,5%. Доля детей до 14 лет среди пострадавших составила 31,5%. В целом Роспотребнадзор отмечает, что в регионе сложилась неблагополучная ситуация по бешенству.

За год зарегистрировано два летальных исхода от бешенства. По результатам лабораторного исследования установлено, что в обоих случаях источником инфекции стали домашние и не привитые от бешенства кошка и собака.