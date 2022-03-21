Самара, , 15:49 — REGNUM Разобраться с работой транспортной инфраструктуры в Самарской области поручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Сугробы на дороге Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что данный вопрос обсуждался на заседании штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области.

Глава региона назвал недопустимой ситуацию, когда в области на прошлой неделе в результате плохой погоды был затруднён проезд к некоторым населенным пунктам.

Он поручил разобраться в данной ситуации в кратчайшие сроки.

«Президентом поручено бесперебойное функционирование экономики. Транспортная инфраструктура — ключевой момент. Это куда годится? До чего вы доработались, чтобы в марте к населенным пунктам проехать нельзя было? Полная безалаберность и халатность. Я по-другому и не могу это трактовать», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Отмечается, что жители Самары также постоянно жалуются на работу трамваев. Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной к следующему заседанию оперативного штаба подготовить подробный доклад по исправлению данной ситуации.

«Прямо здесь, на штабе, возможно и примем кадровые решения. Голову в песок спрятали и думали, что там само собой разрешится? В следующий понедельник жду доклад главы города вместе с директором ТТУ по бесперебойной работе транспорта», — заявил Азаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области ограничили движение на двух участках федеральных трасс.