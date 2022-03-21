Москва, 21 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Попытки Евросоюза уйти от зависимости от российского газа были предприняты ещё в 2020 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Gazprom.ru СПГ-танкер

«Именно поэтому катарская компания QatarEnergy заключила исторически крупный контракт на постройку 100 танкеров СПГ в Южной Кореи с крупнейшими судостроителями — Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Hyundai Heavy Industries (HHI) и Samsung Heavy Industries (SHI).

В планах было увеличить добычу на севере Персидского залива в ближайшую пятилетку в 1,5−2 раза с 77 млн тонн до 130−140 млн тонн в год. Контракт оказался выгоден обеим странам.

Однако инвестиции в танкеры пошли, но свободного газа не оказалось. так как ещё в 2021 году Япония, Китай и Корея перешли к политике активной скупки СПГ: ноябрь 2021 г. — договор Cheniere Energy Inc. (крупнейший производитель СПГ в США) и Foran Energy Group о поставках 0,3 млн т СПГ в год в течение 20 лет.

Эта же компания будет поставлять 0,9 млн т СПГ ещё 13 лет ENN Natural Gas, ещё одна сделка между Sinopec и Venture Global о ежегодных поставках в 4 млн в течение 20 лет. Не отстает в этом плане и Катар, заключивший сделки на 4,4 млн тонн.

Таким образом, потенциально дорогой СПГ, пусть и в меньших объемах, но есть, но он не свободен для покупки», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки сжиженного природного газа не заменят странам Европейского союза российский природный газ, писало турецкое издание Anadolu.

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