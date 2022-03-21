Донецк, 21 марта, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенные пункты Старомихайловка, Ясиноватая и Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 21 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.55 мск — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка, выпущено 10 гранат из АГС; 14.30 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая, выпущено 7 снарядов калибра 122 мм; 14.35 мск — н.п. Зайцево (северное) — н.п. Зайцево (южное), выпущено 8 мин калибра 82 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на пока ещё оккупированной украинским неонацистам части территории города Мариуполь находятся около 130 тыс. мирных жителей.

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