Лондон, 21 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Премьер-министр ВеликобританииБорис Джонсон рассматривает возможность визита в Киев, чтобы выразить украинскому руководству поддержку в борьбе с Россией. Об этом сообщает британская газетаDaily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Как сообщает газета, Джонсон поручил своим помощникам изучить целесообразность «молниеносной» поездки в Киев, для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как заявил в воскресенье Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, сотрудники службы безопасности Джонсона «заводят котят» (очень сильно нервничают, — английское выражение) при мысли что премьер-министр отправится в зону боевых действий, откуда убежали уже 10 миллионов человек.

Источник газеты в британском правительстве сообщает, что Джонсон «хочет ехать», если это будет целесообразным. «Если вы оставите в стороне проблему безопасности, которая является немаловажной, вопрос в том, есть ли что-то дополнительное, чего вы могли бы достичь личным визитом, или это просто проявление солидарности, и является ли оно достаточной целью само по себе?» — говорит он.