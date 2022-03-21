Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Петербургская биотехнологическая компания Biocad не планирует приостанавливать действующие проекты и намерена ускорить начало испытаний новых препаратов, заявили 21 марта в пресс-службе компании.

Фармацевтика Pharma.net.ua

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В настоящее время Biocad проводит 20 клинических исследований лекарственных препаратов на разных стадиях в России, Белоруссии, Китае и в Европе.

«Biocad продолжает реализацию активных клинических исследований и планирует ускорить старт испытаний новых препаратов для лечения тяжелых социально-значимых хронических заболеваний», — заверила вице-президент по клинической разработке и исследованиям компании Юлия Линькова.

Отметим, что в ближайшие месяцы компания планирует запуск семи новых клинических исследований.

В последние недели многие иностранные компании объявили о приостановке своей деятельности. Среди них — швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG, которая 16 марта объявила, что приостанавливает инвестиции и коммерческую деятельность в России. Вместе с тем она заявила, что завод в Петербурге продолжит производить медикаменты для российского рынка.

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