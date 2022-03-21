Братислава, , 15:47 — REGNUM Словакии будет очень сложно отказаться от нефти и газа из России, страна почти полностью зависит от них. Об этом глава словацкого МИД Иван Корчок заявил 21 марта журналистам.

Словакия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его словам, политически этот вопрос «должен оставаться на столе». Получение из России энергоносителей означает, что страна продолжает получать средства, и это нужно остановить.

«Я говорю от имени Словакии — это очень трудно, потому что в ситуации, при которой вы зависите от поставок из России почти на 100%, когда речь идёт о нефти, и на 85% — о газе, нужно немного больше времени на это», — сказал Корчок.

Он добавил, что ждёт открытой дискуссии о расширении антироссийских санкций, затрагивающих энергетический сектор, во время визита президента США Джо Байдена в Брюссель.

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