Москва, 21 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Москва не имеет никакого отношения к паузе в переговорах по иранской ядерной сделке. Такое заявление в эфире телеканала «Россия-24» сделал посол России в Иране Леван Джагарян.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Ещё раз хочу подчеркнуть, мы это постоянно твердим, что Россия никакого отношения к этой паузе не имеет», — отметил дипломат.

По его словам, которые цитирует ТАСС, переговорный процесс по возобновлению иранской ядерной сделки может начаться через неделю, после празднования Навруза.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что достижение соглашения с Ираном на переговорах в Вене вот-вот произойдет. Он подчеркнул, что в последние дни возникла проблема из-за ограничений и санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине, в результате некоторые вопросы, обсуждавшиеся на переговорах в Вене по возобновлению ядерной сделки 2015 года, остались «окутанными двусмысленностью».

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