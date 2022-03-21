Архангельск, 21 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В марте в медучреждениях Архангельской области сократили 1500 инфекционных коек, сообщает региональный минздрав.

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«Сейчас стационарное лечение в инфекционных ковидных стационарах проходят 1150 человек, и мы рассчитываем на дальнейшее снижение числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении», — отметил глава ведомства Александр Герштанский.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 28 709 человек.