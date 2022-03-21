Москва, , 15:36 — REGNUM Нельзя сказать, чтобы поведение саудитов в международных отношениях и внешней торговле отличалось особой рациональностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Собственно, будучи ваххабитским государством, они часто руководствовались интересами борьбы за распространение своей версии ислама в большей степени, чем политической и экономической целесообразности.

Тем более, что внезапно свалившееся на них нефтяное богатство не способствовало рачительному отношению к деньгам. В частности, начав по наущению Бжезинского (если верить его версии) наращивать добычу нефти в ответ на введение российских войск в Афганистан, Эр-Рияд в итоге добился того, что продал больше нефти за меньшие деньги.

А СССР, тем временем, хоть и рухнул, но объёмы экспорта нефти только нарастил, что помешало арабским странам увеличить свою долю. В иракских кампаниях саудиты поддержали США, а получили в итоге ситуацию, когда в стране усилились позиции шиитского большинства, то есть явно сыграли на руку своему противнику — Ирану.

Попытки затопить рынок дешевой нефти во время конфликта в ОПЕК+ в 2020 году тоже не привели к тому результату, которого добивался Эр-Рияд. Но до недавнего времени США и Западу в целом удавалось найти с саудитами общий язык.

Ведь у восточных народов, особенно таких специфических, часто слова ценятся выше материальных активов. Но теперь, видимо, общая деградация всех политических структур в США привела к тому, что китайцы преуспевают в дипломатии с Саудовской Аравией больше, чем американцы.

Для Эр-Риада данное решение выглядит в большей степени местью по отношению к США, чем каким-то реально выгодным шагом — да, в обмен на юани всегда можно получить китайские товары и, наверное, риск заморозки активов в Китае меньше, чем в США и Европе.

Но это все равно чужая валюта, которая не во власти шейхов. А вот проблемы, которые могут начаться у США из-за крушения долларовой системы торговли могут привести в самих США и их сателлитах к резкому снижению уровня жизни, а значит, и спроса на нефть в мире в целом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, саудовская Аравия и Китай ведут переговоры по продаже нефти за юани, а не за доллары, и это указывает на «потенциально значительную потерю» для США.

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