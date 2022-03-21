Москва, 21 марта, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Нельзя сказать, чтобы поведение саудитов в международных отношениях и внешней торговле отличалось особой рациональностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Собственно, будучи ваххабитским государством, они часто руководствовались интересами борьбы за распространение своей версии ислама в большей степени, чем политической и экономической целесообразности.

Тем более, что внезапно свалившееся на них нефтяное богатство не способствовало рачительному отношению к деньгам. В частности, начав по наущению Бжезинского (если верить его версии) наращивать добычу нефти в ответ на введение российских войск в Афганистан, Эр-Рияд в итоге добился того, что продал больше нефти за меньшие деньги.

А СССР, тем временем, хоть и рухнул, но объёмы экспорта нефти только нарастил, что помешало арабским странам увеличить свою долю. В иракских кампаниях саудиты поддержали США, а получили в итоге ситуацию, когда в стране усилились позиции шиитского большинства, то есть явно сыграли на руку своему противнику — Ирану.

Попытки затопить рынок дешевой нефти во время конфликта в ОПЕК+ в 2020 году тоже не привели к тому результату, которого добивался Эр-Рияд. Но до недавнего времени США и Западу в целом удавалось найти с саудитами общий язык.

Ведь у восточных народов, особенно таких специфических, часто слова ценятся выше материальных активов. Но теперь, видимо, общая деградация всех политических структур в США привела к тому, что китайцы преуспевают в дипломатии с Саудовской Аравией больше, чем американцы.

Для Эр-Риада данное решение выглядит в большей степени местью по отношению к США, чем каким-то реально выгодным шагом — да, в обмен на юани всегда можно получить китайские товары и, наверное, риск заморозки активов в Китае меньше, чем в США и Европе.

Но это все равно чужая валюта, которая не во власти шейхов. А вот проблемы, которые могут начаться у США из-за крушения долларовой системы торговли могут привести в самих США и их сателлитах к резкому снижению уровня жизни, а значит, и спроса на нефть в мире в целом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, саудовская Аравия и Китай ведут переговоры по продаже нефти за юани, а не за доллары, и это указывает на «потенциально значительную потерю» для США.

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