Афины , , 15:36 — REGNUM Греческие власти осуждают осквернение в Афинах памятника советским воинам, боровшимся за свободу и независимость Греции. Об этом говорится в сообщении МИД страны.

Афины (сс) Gonbiana

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19 марта на памятнике советским воинам, установленном на проспекте Сингру, появились название и символика одного из украинских нацистских батальонов. Неизвестные нанесли их желтой краской.

Российское посольство в Афинах осудило акт вандализма и потребовало, чтобы власти Греции установили и наказали виновных. В МИД страны осудили осквернение памятника.

«Греция, страна, пострадавшая от нацистской оккупации, проявляет особую чуткость в защите памяти жертв нацизма и осуждает любое использование символов того темного периода истории», — заявили в МИД.

Памятник на одной из основных улиц греческой столицы посвящён трём советским воинам, которые бежали из нацистского плена и сражались в годы Второй мировой войны вместе с греческими партизанами. Летом 1944 года их расстреляли фашисты.

Памятник, установленный в 2005 году, создал российский скульптор Вячеслав Клыков. Монумент изображает павшего советского солдата и мать, оплакивающую его.