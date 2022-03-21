Москва, , 15:35 — REGNUM Если в РФ не будет серьезных сбоев в банковской системе, резких инфляционных и валютных скачков, то можно ожидать восстановления и даже увеличения доли населения, предпочитающего безналичные расчеты наличным платежам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ на 5% выросла доля тех граждан, которые предпочитают расплачиваться наличными.

Деньги Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«Рост доли жителей, расплачивающихся наличными, стал следствием негативного психологического фона, связанного с резким обострением геополитической конфронтации, введением санкций, дестабилизацией валютного курса и ростом цен, — сказал Мастеров. — В таких условиях снижение доверия к электронным платежным системам объяснимо и ожидаемо. Население, опасаясь дестабилизации банковской системы страны, заморозки счетов и недоступности денег, предпочитает доверять наличным. Возникают предпосылки для ажиотажного спроса на наличные, появляются опасения по поводу их дефицита».

По словам эксперта, дополняют негативный фон и участившиеся в последнее время сообщения о действиях мошенников и появлении все новых мошеннических схем, связанных с похищением средств граждан с банковских счетов.

«В дальнейшем при некоторой стабилизации ситуации и отсутствии серьезных сбоев в банковской системе, резких инфляционных и валютных скачков, а также крупных новых геополитических потрясений, можно ожидать восстановления и даже увеличения доли населения, предпочитающего безналичные расчеты наличным платежам», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее переход части населения РФ на наличные расчеты назвали временным явлением.

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