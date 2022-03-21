Кишинёв, , 15:34 — REGNUM В Молдавии возобновляются пассажирские перевозки по разным направлениям. Расписание на ближайшие дни было размещено на сайте Кишинёвского аэропорта.

Самолёт Boeing 737-8 MAX

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Первый рейс после прекращения полётов назначен на 21 марта в итальянский город Бергамо. На 22 марта больше рейсов: в Лондон, Тель-Авив и Дублин. На 23 марта продаются билеты до Москвы и Санкт-Петербурга, также в Стамбул и Франкфурт-на-Майне.

Молдавия из-за антироссийских санкций будет единственной страной в регионе, из которой можно вылететь в на самолёте в Россию. При этом цены стали значительно дороже, чем были в феврале.

Напомним, в Молдавии с 24 февраля были запрещены любые авиаперелёты в связи с обострением ситуации на Украине. В 21 марта министр инфраструктуры республики Андрей Спыну, что будет открыто направление в Румынию.