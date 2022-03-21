Москва, , 15:34 — REGNUM Добровольцы команды «Молодёжки ОНФ» в составе волонтерского корпуса #МыВместе продолжают работу на складах гуманитарной помощи страны. В разных регионах они помогают с сортировкой поступающих в пункты приема вещей, продуктов и предметов первой необходимости, а также — с их отправкой. Волонтеры некоторых территорий самостоятельно доставляют гуманитарную помощь в Ростовскую область.

Лес рук — символ волонтерского движения в России ИА REGNUM

Так, накануне участники «Молодёжки ОНФ» из Республики Северная Осетия-Алания привезли в Ростов-на-Дону 1,5 тонны груза. Это вода, сладости, сахар и бытовая химия. Фуру встретили волонтеры Ростовской области и разгрузили на едином складе гумпомощи.

«Эти вещи действительно необходимы, поскольку мы каждый день собираем определённый груз, который распределяется по пунктам временного размещения, а также направляется в соседние республики», — рассказал Константин Евсеев, участник команды «Молодёжка ОНФ» в Ростовской области.

Тем временем Свердловская область направила вынужденным переселенцам Донбасса уже пятую партию гуманитарного груза. Ее помогли сформировать представители малого и среднего бизнеса. А также обычные жители региона. Сегодня грузовик прибыл в Ростовскую область.

В рамках акции #МыВместе команда «Молодёжки ОНФ» организовала сбор для беженцев совместно с одной из местных оптовых компаний. «Продторг» предоставил около 10 тонн продуктов и товаров первой необходимости — крупы, консервы, макароны.

«Предприниматели показывают хороший пример, выражают таким образом свою социальную позицию. Мы благодарим всех, кто не остается в стороне и помогает в силу своих возможностей, — отметил участник команды «Молодёжки ОНФ» в Свердловской области Иван Щербицкий.

«Равнодушными в этой ситуации оставаться нельзя. Тем более это Украина — почти у каждого из нас там есть родственники, родные и близкие. У нас, представителей малого бизнеса, сегодня немало проблем, но это не означает, что нужно заниматься только своими делами. Если есть хотя бы небольшая возможность помочь, необходимо ее использовать, — сказала директор ООО «Промторг» Наталья Цикина.

Напомним, сбор гуманитарной помощи для беженцев ЛДРН в Свердловской области был объявлен 20 февраля. За это время жители региона передали более 70 тонн продуктов питания, одежды, детских принадлежностей и бытовой техники.

Принимают помощь и сортируют вещи представители десятков организаций, вошедших в молодежный волонтерский корпус #Мывместе. Вместе с добровольцами «Молодёжки ОНФ» на складе работают участники «Российского Красного креста», «Боевого братства», «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», студенты Свердловского областного медицинского колледжа, «Российские студенческие отряды» и др.