Белгород, 21 марта 2022, 16:03 — REGNUM Графики работы бассейнов и ледовых арен, при которых на спортобъекты не могут попасть работающие граждане, раскритиковал 21 марта на совещании в правительстве губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Минспорта региона проанализировало данные о доступности объектов. В подавляющем большинстве учреждений работа начинается с 08:00 или 09:00.
Кроме того, в спортивном ведомстве отметили, что муниципалитеты практически не проводят расчистку открытых стадионов — снег убирают только на беговых дорожках или тренажёрах.