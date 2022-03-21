Белгород, 21 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Графики работы бассейнов и ледовых арен, при которых на спортобъекты не могут попасть работающие граждане, раскритиковал 21 марта на совещании в правительстве губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Дарья Драй ИА REGNUM Бассейн

Минспорта региона проанализировало данные о доступности объектов. В подавляющем большинстве учреждений работа начинается с 08:00 или 09:00.

«Методика подготовки профессиональных пловцов предполагает начало тренировок в 5−6 утра. В ледовых аренах, в свою очередь, ночные хоккейные лиги с участием взрослых начинаются с 22:00. При этом у нас большинство спортивных учреждений работает с 9:00 до 21:00. Бассейны и ледовые арены должны работать не в удобные для руководителей часы, а согласно тому графику, который подходит жителям района», — подчеркнул глава региона.

Кроме того, в спортивном ведомстве отметили, что муниципалитеты практически не проводят расчистку открытых стадионов — снег убирают только на беговых дорожках или тренажёрах.