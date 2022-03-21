В Калужской области отложили на отопительный сезон около 200 млн рублей
Калуга, 21 марта, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках подготовки объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2022—2023 года в региональном бюджете предусмотрено около 200 млн рублей. Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ области Вячеслава Лежнина.
В подготовке к предстоящему отопительному сезону профильное ведомство отмечает качественную работу администраций Медынского, Мещовского, Мосальского, Перемышльского, Хвастовичского районов и города Кирова, которые заключили контракты по подготовке к будущей зиме на всю сумму субсидии.
В 2021 году паспорта готовности к отопительному сезону получили 90% муниципальных образований Калужской области. Это второе место среди российских субъектов, которые проверяет Приокское управление Ростехнадзора. Все объекты ЖКХ в осенне-зимний отопительный период были своевременно подготовлены к отопительному сезону. Благодаря этому число инцидентов на объектах теплоснабжения снизилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а на объектах водоснабжения — на 11,5%.