Калуга, 21 марта, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках подготовки объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2022—2023 года в региональном бюджете предусмотрено около 200 млн рублей. Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ области Вячеслава Лежнина.

Admobninsk.ru Подготовка к отопительному сезону

В подготовке к предстоящему отопительному сезону профильное ведомство отмечает качественную работу администраций Медынского, Мещовского, Мосальского, Перемышльского, Хвастовичского районов и города Кирова, которые заключили контракты по подготовке к будущей зиме на всю сумму субсидии.

«В каждом муниципалитете до 8 апреля 2022 года должны быть утверждены планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период. Их реализация начнется сразу после окончания текущего отопительного сезона. Контроль за ходом подготовки коммунального хозяйства и объектов энергетики к работе в зимних условиях будет осуществлять межведомственная комиссия при правительстве области. Особое внимание будет уделено качеству работы управляющих организаций по эксплуатации крыш и чердаков для профилактики протечек верхних этажей домов. Кроме того, важная задача для роста эффективности функционирования регионального топливно-энергетического комплекса — решение проблемы задолженности за отпущенные ресурсы и услуги», — отметил Вячеслав Лежнин.

В 2021 году паспорта готовности к отопительному сезону получили 90% муниципальных образований Калужской области. Это второе место среди российских субъектов, которые проверяет Приокское управление Ростехнадзора. Все объекты ЖКХ в осенне-зимний отопительный период были своевременно подготовлены к отопительному сезону. Благодаря этому число инцидентов на объектах теплоснабжения снизилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а на объектах водоснабжения — на 11,5%.