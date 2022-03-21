Москва, , 15:29 — REGNUM Несомненно, конфликт на Украине, а еще больше — санкции, введенные странами Запада против России в связи с ним, вызовет ускорение темпов инфляции в Еврозоне, заявил корреспонденту ИА REGNUMгенеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«И если в своих санкционных мерах страны ЕС пойдут дальше, наложив запрет и на другие российские товары, в частности, углеводороды и металл, темпы роста цен будут ещё выше.

Но странно оправдывать высокую инфляцию в Европе именно этим кризисом. Темпы роста цен постоянно разгонялись уже более двух лет за счет того, что все проблемы своей экономики страны Запада пытались решить денежными вливаниями.

Выкупая с рынка активы на баланс ЕЦБ, проводя политику сверхнизких ставок и денежных раздач, они тем самым мешали европейской экономике нормально отреагировать на кризис перепроизводства и перестроиться, сократив неэффективные компании и заменив их новыми.

При этом свою инфляцию они сливали вовне, расплачиваясь по внешним обязательствам и сделкам валютой, которая не была обеспечена реальным товаром.

А теперь и вовсе начали программу изъятия денег и собственности у тех, кто бы согласен на такой сценарий — вкладывал деньги в их финансовую систему и покупал их активы.

Думаю, в такой ситуации любой здравомыслящий человек постарается не копить деньги на европейских счетах, а вложить их в нечто иное, и, желательно, то, что ЕС не сможет отнять.

Например, в золото, которое тоже будет храниться не в Европе. Так что не стоит обвинять Россию в ускорении инфляции в Еврозоне.

Она и без этого разгонялась бы и дальше, даже после сворачивания программ выкупа активов и повышения ставок (с чем ЕЦБ по-прежнему не торопится даже по сравнению с ФРС США)», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос Хурадо заявил, что связи с событиями на Украине уровень инфляции в еврозоне будет высоким в течение длительного периода времени.

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