Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM В магазинах и торговых сетях Ленинградской области есть необходимые запасы продовольственных товаров первой необходимости, в том числе и сахара, спрос на который после нескольких дней ажиотажа начал снижаться. Об этом 21 марта сообщили в комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

Сахарный песок Александр Комаров © ИА REGNUM

Так, в марте спрос на сахар, соль и гречку вырос почти в три раза. Если обычно в регионе покупали не более 40 тонн сахара в день, то в марте максимальный объем суточной продажи был установлен на уровне 118 тонн в день.

«Сегодня спрос на сахар еще высокий, но уже точно не ажиотажный — на уровне 49 тонн в день. Средняя цена на сахар в регионе составляет 76,6 рублей за килограмм», — отметила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

По информации областных торговых сетей, запасы сахара, соли и гречки пополняются ежедневно и распределяются по торговым объектам.

«В целом в Ленинградской области созданы товарные запасы продовольственных товаров первой необходимости на месяц», — добавила чиновница.

Запасы подгузников, предметов гигиены, бытовой химии в Ленинградской области также регулярно пополняются, и, с учетом текущего уровня спроса, их достаточно более чем на 50 дней торговли.

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