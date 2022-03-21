Москва, , 15:26 — REGNUM

Российский Красный Крест (РКК) займется оказанием помощи переселенцам из Донбасса совместно с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Соответствующее соглашение подписали председатель Российского Красного Креста Павел Савчук и временно исполняющий обязанности главы Представительства УВКБ ООН в Российской Федерации Карим Атасси.

Российский Красный Крест РКК

«Многолетнее сотрудничество с УВКБ ООН представляет большую ценность для Российского Красного Креста. Особенно оно важно сейчас, при сохраняющейся непростой гуманитарной обстановке с беженцами из Донбасса. Мы благодарны за дополнительную помощь, которую готовы оказать коллеги. Совместными усилиями мы сможем эффективней помогать переселенцам, обеспечивать их продовольствием и предметами первой необходимости, оказывать психосоциальную поддержку нуждающимся», — отметил Павел Савчук.

Соглашение предполагает оказание помощи вынужденным переселенцам, которые находятся в пунктах временного размещения в Курской, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областях России.

«В эти трудные времена солидарность, великодушие и сострадание к людям, которые покидают свои дома и оставляют членов семьи, имеют решающее значение и необходимы как никогда. Наш долг, как Агентства ООН по делам беженцев, поддерживать наших партнеров, которые находятся на передовой линии гуманитарного реагирования на этот кризис, таких как Российский Красный Крест, и укреплять их способность оказывать помощь на местах», — подчеркнул Карим Атасси.

В рамках сотрудничества в конце марта — начале апреля 2022 года будет проведена закупка и доставка гигиенических товаров, бытовой техники, ваучеров на продовольственные и аптечные товары. В период с апреля по ноябрь в каждый регион будет направлено по две мониторинговые миссии РКК для наблюдения за ходом реализации проекта.

Также будет проведено усиление потенциала региональных отделений РКК по направлениям работы с переселенцами и психосоциальной поддержки (ПСП). Для этого Российский Красный Крест организует ряд тренингов по повышению уровня квалификации добровольцев и сотрудников в области оказанию психосоциальной поддержки и по обучению алгоритму действий в кризисных ситуациях.

Всего в оказании помощи беженцам задействовано 66 региональных отделений Российского Красного Креста. Около 170 специалистов РКК оказывают психосоциальную поддержку в пунктах временного размещения. В 47 регионах на базе региональных отделений Российского Красного Креста действует 121 пункт приема гумпомощи. Кроме того, в отделениях РКК работают 102 пункта выдачи гуманитарной помощи, которые также обрабатывают частные запросы и удовлетворяют потребности переселенцев, не проживающих в ПВР. Их адреса можно узнать на сайте redcross.ru.

Соглашение о партнерстве с РКК является частью усилий УВКБ ООН по реагированию на острый гуманитарный кризис в Украине. Учитывая масштабы перемещения, УВКБ ООН в России также мобилизовало другие партнерские НКО для оказания правовой помощи, консультирования и гуманитарной помощи переселенцам.

C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и других добровольческих объединений. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК — предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах.