Красногорск, , 15:25 — REGNUM До конца 2022 года в Подмосковье планируют открыть ещё 12 детских садов. Об этом 21 марта сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова на заседании регионального правительства.

Детский сад Tatarstan.ru

«Нам осталось в этом году открыть 12 новых детских садов. Это почти 2,5 тыс. мест в этих садах в восьми округах», — сказала Федотова.

Девять из 12 учреждений уже готовы к работе, остальные три ещё не введены в эксплуатацию, добавила министр.

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