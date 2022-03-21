Париж, , 15:24 — REGNUM Согласно опросу BVA, только 71% опрошенных жителей Франции заявили, что придут на выборы 10 и 24 апреля 2022 года, чтобы избрать президента страны, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На выборы не хотят идти 29% жителей Франции.

Согласно опросу общественного мнения, 69% жителей, зарегистрированных в списках избирателей, указывают на то, что они заинтересованы в предстоящих выборах. Воздержание проявляется очень сильно среди молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет.

Опрос проводился через интернет в марте 2022 года среди 4838 человек, представляющих население Франции старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон был вынужден отказаться от использования личного аккаунта в Twitter после решения национальной комиссии по контролю за избирательной кампанией.

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