Грозный, 21 марта 2022, 15:23 — REGNUM Жители Мариуполя покидают опасные зоны города по коридорам, открытым Вооруженными силами России, сообщил 21 марта глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на пока ещё оккупированной украинским неонацистам части территории города Мариуполь находятся около 130 тыс. мирных жителей.
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