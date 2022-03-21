Грозный, 21 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Жители Мариуполя покидают опасные зоны города по коридорам, открытым Вооруженными силами России, сообщил 21 марта глава Чечни Рамзан Кадыров.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Жители Мариуполя покидают опасные зоны города по открытым нашими подразделениями коридорам. Они долгое время оставались в кольце азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нуждаются в питании и медикаментах. С этой проблемой им помогают наши бойцы», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на пока ещё оккупированной украинским неонацистам части территории города Мариуполь находятся около 130 тыс. мирных жителей.

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