Уфа, , 15:31 — REGNUM Сотрудники прокуратуры Башкирии предостерегли руководителей крупнейших предприятий на рынке сахара о недопустимости нарушения законодательства. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сахар в магазине Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Сообщается, что прокуратурой Башкирии организованы надзорные мероприятия, которые направлены на выявление, предупреждение и пресечение нарушений законодательства в сфере ценообразования.

Отмечается, что в настоящее время проверки проходят в оптовых компаниях, торговых сетях и других магазинах.

«В рамках межведомственного взаимодействия получена информация о росте цен на сахар-песок в связи с возможной приостановкой его отгрузки несколькими хозяйствующими субъектами, в том числе производителями, с целью создания искусственного дефицита продукции и завышения ее цены», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что по итогам проведенных проверок руководителям Торгового дома «Башкирский сахар» и Чишминского сахарного завода были объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства в сфере ценообразования на социально значимые продовольственные товары.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут ввести фиксированную цену на сахар.