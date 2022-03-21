Скопин, Рязанская область, , 15:29 — REGNUM Уголовное дело по факту отравления угарным газом семьи из трёх человек в Скопине возбуждено в СУ СК по Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в пресс-службе ведомства. Предположительно, к трагедии могло привести частичное разрушение дымохода.

Следственный комитет Kaluga.sledcom.ru

В конце февраля 2022 года с диагнозом «отравление угарным газом тяжёлой степени» в больницу была госпитализирована семейная пара с малолетним сыном. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас их жизни ничто не угрожает.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Одной из возможных причин попадания угарного газа в квартиру потерпевших является частичное разрушение дымохода в виде смещения плит. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после получения результатов назначенных экспертиз», — подчеркнули в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».