Белград, 21 марта 2022, 15:27 — REGNUM Сербское экологическое движение «Экологическое восстание» потребует от всех кандидатов в депутаты на предстоящих парламентских выборах в Сербии озвучить свое мнение по поводу открытия литиевого рудника компании «Рио Тинто» в Сербии. Об этом говорится в сообщении, которое руководство движения распространило 21 марта.

Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии
Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии
(сс) Hermann Luyken

«Граждане хотят и должны знать заранее, будут ли их представители в парламенте Сербии голосовать за рудник лития или против него», — говорится в сообщении.

Напомним, что 3 апреля в Сербии пройдут парламентские и президентские выборы.

Ранее ряд экологических движений Сербии организовал массовые демонстрации против открытия на западе страны рудника лития британско-австралийской компании «Рио Тинто», так как их технология губительна для окружающей среды.