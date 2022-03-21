Белград, , 15:27 — REGNUM Сербское экологическое движение «Экологическое восстание» потребует от всех кандидатов в депутаты на предстоящих парламентских выборах в Сербии озвучить свое мнение по поводу открытия литиевого рудника компании «Рио Тинто» в Сербии. Об этом говорится в сообщении, которое руководство движения распространило 21 марта.

Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии (сс) Hermann Luyken

«Граждане хотят и должны знать заранее, будут ли их представители в парламенте Сербии голосовать за рудник лития или против него», — говорится в сообщении.

Напомним, что 3 апреля в Сербии пройдут парламентские и президентские выборы.

Ранее ряд экологических движений Сербии организовал массовые демонстрации против открытия на западе страны рудника лития британско-австралийской компании «Рио Тинто», так как их технология губительна для окружающей среды.