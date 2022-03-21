Москва, , 15:19 — REGNUM Большинство тех проблем, которые достигли критического уровня в США при нынешней администрации Джо Байдена, возникли не вчера и не сегодня, а методично нарастали с 80-х годов XX века, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Впрочем, Байден, все эти годы бывший частью американского истеблишмента, сенатором, членом комиссий, вице-президентом, несомненно, приложил к этому свою руку, как и вся демократическая партия США.

Но республиканцы, которые сейчас критикуют администрацию Байдена, ответственны за нынешнюю ситуацию не в меньшей степени.

Это они вводили войска в Афганистан и Ирак, они расшатали мировой рынок нефти, финансируя и продавливая разнообразные санкции и авантюры вроде массового внедрения методов добычи сланцевой нефти.

Они надували долларовый пузырь, печатая необеспеченные деньги в ничуть не меньших объемах. Они также, как и демократы, проводили в Европе курс на военное окружение и изоляцию России, пытались сдерживать развитие Китая.

Так что даже если на следующих выборах Белый дом займет республиканец, проблемы никуда не денутся.

Воронка возможностей у США неумолимо сужается. Так что политика Байдена — это не болезнь, а симптом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президентство Джо Байдена в США в течение 14 месяцев сопровождается бесконечными кризисами, среди которых пандемия, рекордная инфляция, кризис на Украине и теперь рост цен на топливо, писала британская газета The Guardian.

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