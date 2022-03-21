Москва, 21 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Большинство тех проблем, которые достигли критического уровня в США при нынешней администрации Джо Байдена, возникли не вчера и не сегодня, а методично нарастали с 80-х годов XX века, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Впрочем, Байден, все эти годы бывший частью американского истеблишмента, сенатором, членом комиссий, вице-президентом, несомненно, приложил к этому свою руку, как и вся демократическая партия США.

Но республиканцы, которые сейчас критикуют администрацию Байдена, ответственны за нынешнюю ситуацию не в меньшей степени.

Это они вводили войска в Афганистан и Ирак, они расшатали мировой рынок нефти, финансируя и продавливая разнообразные санкции и авантюры вроде массового внедрения методов добычи сланцевой нефти.

Они надували долларовый пузырь, печатая необеспеченные деньги в ничуть не меньших объемах. Они также, как и демократы, проводили в Европе курс на военное окружение и изоляцию России, пытались сдерживать развитие Китая.

Так что даже если на следующих выборах Белый дом займет республиканец, проблемы никуда не денутся.

Воронка возможностей у США неумолимо сужается. Так что политика Байдена — это не болезнь, а симптом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президентство Джо Байдена в США в течение 14 месяцев сопровождается бесконечными кризисами, среди которых пандемия, рекордная инфляция, кризис на Украине и теперь рост цен на топливо, писала британская газета The Guardian.

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