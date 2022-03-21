Лондон, 21 марта 2022, 15:32 — REGNUM Британская актриса Бонни Райт, известная по роли Джинни Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, вышла замуж за своего парня Эндрю Лококо. Соответствующую информацию опубликовало издание The Mirror 21 марта.
Отмечается, что свадьба прошла в пригороде Лондона (Великобритания), а среди гостей торжества было лишь ближайшее окружение возлюбленных. Примечательно, что в 2011 году Райт была помолвлена с актёром Джейми Кэмпбеллом Бауэром, однако пара рассталась.
Напомним, что кинодебют Бонни Райт состоялся в 2001 году в картине «Гарри Поттер и философский камень". Также актриса принимала участие в съёмках «Дублёров", «Рождественской истории" и других лент.
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