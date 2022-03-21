Лондон, 21 марта, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Британская актриса Бонни Райт, известная по роли Джинни Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, вышла замуж за своего парня Эндрю Лококо. Соответствующую информацию опубликовало издание The Mirror 21 марта.

Скриншот YouTube Бонни Райт

Отмечается, что свадьба прошла в пригороде Лондона (Великобритания), а среди гостей торжества было лишь ближайшее окружение возлюбленных. Примечательно, что в 2011 году Райт была помолвлена с актёром Джейми Кэмпбеллом Бауэром, однако пара рассталась.

Напомним, что кинодебют Бонни Райт состоялся в 2001 году в картине «‎Гарри Поттер и философский камень"‎. Также актриса принимала участие в съёмках «‎Дублёров"‎, «‎Рождественской истории"‎ и других лент.