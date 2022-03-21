Тбилиси, 21 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Грузинская оппозиционная партия «Стратегия Строителя» выступает за то, чтобы правительство Грузии создало расширенный формат Совета безопасности республики, в которое вошли бы представители оппозиции. Об этом 21 марта заявил на пресс-конференции лидер партии Георгий Вашадзе.

Kyuntorv Георгий Вашадзе

Он призвал руководство страны изменить политику в связи с обострением ситуации на Украине. По мнению политика, это якобы поставило Грузию перед новыми вызовами.

«Сейчас не время для внутреннего противостояния и проведения узкополитических и партийных интересов. Политическая и экономическая безопасность страны и процесс интеграции в ЕС являются теми приоритетами», — заявил Вашадзе.

Лидер партии также призвал власти начать консультации с «западными партнёрами». Он считает, что так можно будет ускорить вступление Грузии в Евросоюз.

Напомним, правительство Грузии не стало объявлять санкции против России за проведение спецоперации по денацификации Украины. В оппозиции на это ответили острой критикой. Недовольные действиями властей оппозиционные партии начали проводить акции протеста, на которых требовали более жёсткой позиции Тбилиси в отношении Москвы.